Украинцы занимают третье место по видам на жительство в Европе

Украинцы заняли третье место по количеству видов на жительство в Европе. Фото: pixabay

В конце 2019-го украинцы были третьими среди наций, которие имели разрешение, чтобы жить в Европейском союзе.

Такие вида имели 1,3 млн. граждан Украины - с общих 20,3 млн. граждан "третьих стран", сообщает Евростат.

Первые по численности стали граждане Марокко с 2 млн. удостоверений, на втором - Турции (1,9 млн.), на третьем - Украина (1,3 млн.) и четвертом - Китая (1 млн, включая Гонконг).

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Далее сирийцы (974 тысяч), граждане Албании (868 тис.), Алжира (700 тис.), России (689 тис.), Индии (555 тис.) и Сербии (974 тис.).

Иммигранты этих 10 стран составляют 51% от всех, кто имеет действительний вид на жительство в ЕС. Больше всего таких граждан из стран не членов ЕС живет в Германии - 4,9 млн, или 24% от общего количества. Вторая - Италия, в которой вид на жительство имеют 3,6 млн. граждан "третьих стран", далее - Франция (3,1 млн.) и Испания (2,9 млн).

Всего в этих четырех странах-членах проживает 71% всех граждан "третьих стран", которые имеют действующий вид на жительство в Европейском союзе.

Во Франции иммигранты помогают медицинским работникам бороться с Covid-19. За это государство может дать добровольцам гражданство.