Украинцы теряют страх заболеть коронавирусом

Меньше у людей и страха из-за того, что могут заболеть родные и близкие. Фото: pixabay

Подхватить коронавирус по состоянию на середину января боятся 42% опрошенных украинцев.

Несколько месяцев назад таких было 59%, сообщили в данных опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в январе.

Меньше у людей и страха из-за того, что могут заболеть родные и близкие. Теперь за это переживают 78% респондентов, когда в конце ноября 2020 об этом беспокоились 87%.

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Еще 16% людей думают, что уже болели или болеют коронавирусом. По мнению 80% украинцев, они не болели, а 4% затруднились ответить на вопрос.

Исследования проводились 14-16 января 2021 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,4%.

В январе украинцы стали меньше поддерживать локдаун по сравнению с декабрем. 55% опрошенных людей в Украине не думают, что ограничения уменьшат заболеваемость, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января.