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среда, 20 января 2021 11:21

Украинцы стали меньше поддерживать локдаун

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Украинцы стали меньше поддерживать локдаун
Треть людей, которые поддерживают локдаун, не думают, что он является эффективным. Фото: pixabay

В январе украинцы стали меньше поддерживать локдаун по сравнению с декабрем.

55% опрошенных людей в Украине не думают, что ограничения уменьшат заболеваемость, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 14-16 января.

"Введение локдауна с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51%, противоположного мнения - 46%. Поддержка этой инициативы среди населения снизилась, в декабре поддерживали 56%", - написали в сообщении.

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40% опрошенных считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости, в декабре эта цифра была 52%.

Треть людей, которые поддерживают локдаун, не думают, что он является эффективным. Больше за ограничения голосуют пожилые люди, женщины и те, кто боится заболеть.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опросили 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

62% малых предпринимателей считают, что в январском локдауни нет смысла. Об этом говорится в результатах экспресс-опроса от Европейской Бизнес Ассоциации среди представителей малого и микробизнеса. Согласно данным исследования, 24% предпринимателей считают меры новой волны ограничений слишком жесткими, и только 14% считают их адекватными ситуации или мягкими.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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