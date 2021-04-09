Украинцы стали лучше платить за коммуналку

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 126
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 648
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2007
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 639
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 738
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2007
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1890
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 549
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 684
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 918
Фото
Все фото
3
24
10
5
7
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
В Украине впервые вертолет доставил пациентку в больницу
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
&quot;Супермамой&quot; недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет
"Супермамой" недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет
Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Интервью
1/5
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Маршрутка приносит в день около 2 тыс. грн. Есть желающие "крышевать" этот рынок - эксперт
Просмотров: 495
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2007
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 585
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 414
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 144
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
пятница, 09 апреля 2021 23:33

Украинцы стали лучше платить за коммуналку

  Комментировать
Украинцы стали лучше платить за коммуналку
За январь населения оплатило менее 78% начисленных за коммуналку сумм. Фото: Reuters

В феврале задолженность населения за коммунальные услуги выросла всего на 1,1 млрд грн против 7,4 млрд месяцем ранее.

На начало марта долги за ЖКУ составляли 82,1 млрд грн, сообщает Госслужба статистики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле

Так, в феврале за коммуналку было начислено 27,3 млрд грн, что на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

При этом в январе начисления составили 30,8 млрд грн, а население оплатило 23,9 млрд грн.

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей энергии. Такая система будет касаться защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы стали лучше платить за коммуналку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 30917
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 19999
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 9469
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 9108
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
Вверх тормашками: как носить модный купальник этим летом
5
 Просмотров: 4113
Общество
Врач из Израиля раскритиковал украинский локдаун
Врач из Израиля раскритиковал украинский локдаун Просмотров: 252
"Буковель" готовится к открытию
"Буковель" готовится к открытию Просмотров: 63
На Киевщине продолжили карантин
На Киевщине продолжили карантин Просмотров: 81
Сотрудников киберполиции поймали на взятке
Сотрудников киберполиции поймали на взятке Просмотров: 270
Правительство должно определить объем убытков от российской агрессии - эксперт
Правительство должно определить объем убытков от российской агрессии - эксперт
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
6
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
5
Стерненко выпустили из СИЗО
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Чужі
1
Россия пригрозила Украине "началом конца" и объявила дату "нормандской встречи"
Голосов: 55886
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть