Украинцы стали лучше платить за коммуналку

За январь населения оплатило менее 78% начисленных за коммуналку сумм. Фото: Reuters

В феврале задолженность населения за коммунальные услуги выросла всего на 1,1 млрд грн против 7,4 млрд месяцем ранее.

На начало марта долги за ЖКУ составляли 82,1 млрд грн, сообщает Госслужба статистики.

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Так, в феврале за коммуналку было начислено 27,3 млрд грн, что на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

При этом в январе начисления составили 30,8 млрд грн, а население оплатило 23,9 млрд грн.

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей энергии. Такая система будет касаться защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.