Украинцы стали чаще пользоваться метро

Процент пассажиров метро увеличился. Фото: vgolos.com.ua

В января 2019 года пассажирским транспортом Украины воспользовались 342,9 млн человек, что на 6,5% меньше, чем в январе 2018 года.

Автомобильным транспортом было перевезено 152,6 млн человек, что на 6,1% меньше, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Сократились объемы перевозки трамвайным и троллейбусным видами транспорта - на 12,2% и 10,3% соответственно.

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Украинцы стали чаще ездить на метро. В января 2019 года метростроевским транспортом было перевезено 56,3 млн человек, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.

Проезд в киевском коммунальном транспорте можно оплатить через соцсети. Речь идет о чат боты в Facebook Messenger и Telegram.