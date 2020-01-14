Украинцы смогут получить пол сотни бесплатных процедур в больницах

В 2020 году украинцы смогут бесплатно получить около пол сотни медицинских услуг Фото:obozrevatel.com

В 2020 году украинцы смогут бесплатно получить около пол сотни медицинских услуг. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантія – перед нами это называли "деньги идут за пациентом", – цитирует его слова zn.ua.

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Председатель комитета продолжил, что с 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др) в рамках программ медгарантий будут бесплатными для украинцев. В то же время, речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.

Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличился на 3,2 млрд грн.

"Государство оплачивает их стоимость, и человек за электронным рецептом безвозмездно их получает", – отметил Радуцкий.

Реформирование вторичного звена медицины касается специализированной помощи. Она будет распределяться на экстренную и плановую. Чтобы посетить специалиста, необходимо иметь направление от семейного врача. Специалиста будет выбирать пациент. Государство не будет платить за стоматологические услуги и санатории. За бесплатной диагностикой можно будет обратиться в диагностические центры, подписавшие договор с Национальной службой здоровья.