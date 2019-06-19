Украинцы сказали, что думают о президенте

Социологические опросы показывают, что почти половина украинский довольны работой президента. Фото: Politeka.net

Социологический опрос, сделанный группой "Рейтинг", за 8-12 июня свидетельствует о том, что половина считает действия президента правильными.

49% - удовлетворены, 14% - возмущены, 38% - колеблются, пишет pravda.com.ua.

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50% населения требуют от президента решения военного конфликта на востоке страны. 38% хотят снижения тарифов. 22% - стремятся устранить олигархическую систему, 20% - хотят повышения уровня жизни, 19% - требуют решить проблему с коррупцией, 17% хотят отменить депутатскую неприкосновенность.

16% - повысить качество медицины, 13% - активно сотрудничать с ЕС. 12% - сотрудничать с Россией. Еще 12% - укрепить армию. 10% - объединить страну.

В марше равенства призвали принять участие президента Владимира Зеленского. Видеообращение к нему опубликовали в Facebook организаторы КиевПрайд-2019. Активисты заявили, что поддерживают позицию главы государства о человеке как наибольшую ценность для государства.