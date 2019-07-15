Украинцы разводятся ради субсидий - эксперт

Украинцы разводятся чтобы получить субсидии. Фото с открытых источников.

В Украине участились разводы через субсидии.

Новая тенденция набирает обороты. Судья Дубенского районного суда Ровенской области Александра Жуковская в последнее время рассмотрела более 250 "разводящих" дел и обнаружила "льготную" категорию пар.

"Действительно, появились разводы, причиной которых юристы называют дальнейшее получение субсидии. Ведь, как известно, если доход семьи выше определенного уровня, то семьи де-юре не могут получить субсидии, а де-факто денег не хватает на оплату коммунальных услуг. Особенно, если в семье несколько детей. По крайней мере, я так понимаю причину таких разводов, хотя сами супруги заявляет, что "не сошлись характерами". Прямо никто и никогда на судебном заседании не скажет об истинной причине развода", - рассказала Жуковская.

Причину развода выдает поведение партнеров, передает Сегодня.

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"Пытаются убедить, что уже не семья, но при этом сидят рядом на одной скамейке, глаза опущены, лица краснеют, - говорит Жуковская и добавляет. - Те, кто действительно хотят расстаться, не сидят на одной скамейке и тем более не держатся за руки, поскольку их отношения разрушены. Видно, что для таких пар - это сложное решение. Обычно, у них есть несколько детей, в таких семьях работает мужчина, а женщина дома с детьми".

К этому Жуковская добавляет, что есть примеры того, когда подозрения о "субсидионной" причине развода позже подтверждались фактами.

"Когда граждане забирают судебное решение, вступившее в законную силу, то уже не скрывают, что оно необходимо для подачи в соответствующие органы. А после этого уже идут оформлять субсидию", - резюмировала Жуковская.

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук также говорит, что ему известны случаи разводов ради получения субсидий.

"Действительно, есть такие ситуации. Противодействовать юридически этому невозможно, так как жить в браке или нет - это право каждого. Единственный механизм контроля того, проживают люди вместе или нет, - это выход на место социнспекторов, которые путем опроса соседей и осмотра жилища выяснят ситуацию. После этого они могут принимать решения - есть основания для назначения субсидии или нет", - говорит Никончук.

Субсидии получили 1 млн пенсионеров. Через почтовые отделения им выплатили 4,8 млрд грн. Больше всего субсидий выплатили в Киеве и Киевской области - более 504 млн грн. Деньги получили почти 117 тыс. пенсионеров.