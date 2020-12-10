Украинцы рассказали, чьи права хотели бы ограничить

21,8% поддерживают ограничения для людей с определенными политическими взглядами. Фото: pixabay

25,8% украинцев считают, что права наркозависимых безусловно должны быть ограничены.

То, что права человека для этой группы могут быть ограничены при определенных обстоятельствах, полагают 37,5% респондентов, свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Исследование показывает, что 23,2% опрошенных поддерживают ограничения прав олигархов, еще 26,7% - при определенных условиях. Ограничения прав бывших осужденных одобряют 13,2% респондентов, 33,2% - при определенных обстоятельствах.

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21,8% поддерживают ограничения для людей с определенными политическими взглядами, 23,8% - при определенных условиях. Ограничения прав представителей ЛГБТКИ + сообщества поддерживают 17,4%, еще 24,4% - при определенных обстоятельствах. Также 10,3% одобряют ограничение прав ромов, 27,8% - при определенных условиях.

Опрос проводил фонд "Демократические инициативы" в течение 6-19 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опросили 2002 респондентов методом лицом к лицу. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Чаще всего в Украине дискриминируют людей по возрасту, инвалидности и сексуальной ориентации. 18,2% опрошенных украинцев считают, что проблема серьезная, свидетельствует исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. В общем серьезной ее считают 43,1%, но, по их мнению, есть более важные проблемы, 20,5% сказали, что это вообще не проблема, а 18,3% затруднились ответить на вопрос.