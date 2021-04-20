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среда, 21 апреля 2021 10:25

Украинцы привыкли перекладывать ответственность на других - правозащитница

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Автор: предоставила Вера Валле
  Гражданское общество - это сила, которая отмечается чувством собственной ответственности каждого за свои действия, последовательными и постоянными усилиями
Гражданское общество - это сила, которая отмечается чувством собственной ответственности каждого за свои действия, последовательными и постоянными усилиями

Гражданского общества в Украине нет. Есть только его зародыш. Гражданское общество - это постоянная сила, которая способна работать в долгосрочной перспективе. Пока в Украине этого не произошло.

Такой вывод делает писательница и правозащитница Вера Валле.

"Революция Достоинства была взрывом социальной энергии и показала рождение гражданского общества. Затем началась война и получило распространение мощное волонтерское движение. Казалось бы, гражданское общество должно получить развитие и стать силой, способной вытащить государство из небытия. Но этого не произошло. Оно не только не смогло создать достойную оппозицию власти олигархических кланов, но и оказалось неготовым отказаться от привычной модели поведения.

Гражданское общество - это сила, которая отмечается чувством собственной ответственности каждого за свои действия, последовательными и постоянными усилиями. Оно не только обеспечивает прорыв в социальных процессах, а может удержать завоеванные позиции и обеспечить их стабильный рост", - говорит Вера Валле.

"Один из типов эмоционально деструктивных людей - рабы. Раб - те, кто перекладывает ответственность на других. Они всегда найдут объяснения причин своих проблем. По их версии, всегда кто-то виноват. Среди украинцев много таких рабов. Средний украинец никак не повзрослеет, он инфантильный и никак не научится разделять ответственность за свои поступки. Он застрял в подростковом возрасте и голосует по-приколу. Он с легкостью вам объяснит, почему в Украине все плохо, ибо власть такая, потому что все воры и подонки. Спрашиваешь его: "А ты на выборы пойдешь?" - "Нет, а зачем? Уже все "порешали" без меня". Комплекс раба сдерживает потенциал общества.

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Украинцам характерно перекладывать ответственность на других, обвинять власть, любого, но не себя. Это наследство длительной несвободы и порабощения", - делает вывод писательница.

Интервью с Верой Валле читайте в журнале Країна.

Вера Валле, писательница, правозащитница. Доктор философии в области экономики. Два года училась в Школе бизнеса Мэрилендского университета в Соединенных Штатах. Стажировалась в американском суде по рассмотрению федеральных жалоб и Торгово-экономической миссии при посольстве Украины в США. Работала в международных корпорациях Philip Morris International, Kuehne + Nagel, Imperial Tobacco Group, юридических компаниях, группе Всемирного банка и общественном секторе. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии.

Автор: Валерия Радзиевская
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