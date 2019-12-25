Украинцы празднуют первое Рождество

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
Просмотров: 648
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 279
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 1818
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2016
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2655
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
4 Просмотров: 1683
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 432
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3087
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 279
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 207
Фото
Все фото
12
5
6
5
11
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
На подработке студент может заработать 2200 гривен - украинка рассказала о жизни и учебе в Польше
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
За поцелуи в общественном месте штрафуют - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Баку
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Какую мужчине стрижку выбрать, чтобы нравиться женщинам
Видео
Все видео
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Просмотров: 522
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3 Просмотров: 2655
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3069
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1341
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 756
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
среда, 25 декабря 2019 10:27

Украинцы празднуют первое Рождество

  Комментировать

Сегодня, 25 декабря, католическая и протестантская церкви отмечают Рождество Христово.

Украинцы в этом году в третий раз официально отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю: с 2017 года 25 декабря объявлено выходным днем. Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января.

Согласно Библии, в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Вифлееме, в яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Позднее пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Церковь считает, что рождение Христа открыло возможность спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

  Как праздник Рождество был провозглашен в 431 году во время Эфесского церковного собора. С тех пор Рождество ежегодно отмечают 25 декабря
Как праздник Рождество был провозглашен в 431 году во время Эфесского церковного собора. С тех пор Рождество ежегодно отмечают 25 декабря

25 декабря Рождество отмечают не только католики и протестанты, но и связанные с ними религиозные направления - те, кто следует в церковной хронологии по Григорианскому календарю. Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.

Празднование Рождества завершается 1 января, когда с особым торжеством отмечается День Пресвятой Богородицы.

Православные и греко-католики празднуют Рождество 7 января.

Gazeta.ua собрала главные традиции и обряды празднования Рождества по григорианскому календарю.

В день Рождества проходят три богослужения. Первое символизирует единство Отца и Сына и происходит в полночь, второе проводится во время появления на свет новой жизни и происходит на рассвете, третье доносит символ рождения Иисуса Христа в сердца всех верующих, происходит днем.

Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами рожденного Иисуса, его матери Девы Марии, волхвов. По дому расставляют соломенные композиции, омелу. Из года в год, дети своими руками изготавливают новогодние игрушки: животные, фонарики, сердечки, которые затем помещают на елку как украшение. Поэтому новогоднее дерево всегда разное.

25 декабря подается праздничная пища. Главным блюдом стола у большинства католиков и протестантов является запеченная индейка, утка, свинина и прочее.

В этот день все ищут подарков от Санта Клауса или Святого Николая.

  Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами рожденного Иисуса, его матери Девы Марии, волхвов.
Готовясь к Рождеству, верующие украшают дом яслями с фигурами рожденного Иисуса, его матери Девы Марии, волхвов.

Рождественские символы:

Рождественский венок — вечнозеленый атрибут с четырьмя свечами, которые зажигают постепенно, чтобы осветить путь Господа.

Нарядные свечи — свет пламя способно разогнать темные силы и создать неповторимую атмосферу в доме.

Подарки — по преданию, дарителем долгожданных даров на Рождество может быть Иисус Христос, Святой Николай, волшебные гномы, Санта Клаус со своей оленьей упряжкой, ловкий невидимый человек.

Рождественский колокольчик — его звон приветствует появление на свет Христа и помогает разогнать злых духов в темноте.

Поздравительные открытки — с возникновением почты, появилась возможность поздравлять близких и друзей, которые в этот день не могут разделить с нами радость, так как находятся очень далеко. Компьютерные технологии сделали актуальными электронные поздравительные письма и открытки в честь праздника.

Рождественский банкет — все самые близкие собираются вместе за общим торжественным столом и угощаются разнообразными вкусными блюдами, а поскольку в этот день заканчивается строгий пост, все верующие с особым вкусом могут оценить приготовленное угощение.

У разных народов-разные блюда в этот день. Так, в Америке индейка с клюквенным соусом — главное и обязательное блюдо. В Литве готовят накануне праздника кутью, блюда из рыбы и другую нежирную пищу. В Дании жарят гуся или утку с яблоками, готовят рисовый пудинг и сладкую кашу из риса с добавлением изюма и корицы. В Австрии и Венгрии — наоборот, не готовят птицу, считая, что так может отлететь удача и счастье. В странах Скандинавии накануне праздника режут поросят, делают мясные копчености и варят солодовый напиток.

Приметы:

Если в канун Рождества будет метель – то будет ранняя листва.

Теплое Рождество – ранняя и теплая весна.

Если на Рождество очень холодно – то урожай в следующем году будет очень хорошим.

Снег на Рождество – к хорошему году.

Если начали звенеть рождественские колокольчики, где-то рядом злые духи.

Защитят вас от нечисти праздничные свечи, которые должны быть на любом столе в Рождество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко принял Вифлеемский огонь и поздравил Украину с Рождеством

В храмах Православной церкви Украины не будут проводить рождественские богослужения 25 декабря. Они в храмах ПЦУ запланированы на 6 января и 7 января, как и было ранее, сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы празднуют первое Рождество». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Расстрел диктаторов показывали по телевидению

Глава компании разбогател на известном имени спортсмена

Самое читаемое
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 24786
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 19080
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 14625
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 1 Просмотров: 12808
Короткие, приталенные, &quot;гусеницы&quot;: какие пуховики уже вышли из моды
Короткие, приталенные, "гусеницы": какие пуховики уже вышли из моды
5
 Просмотров: 11646
Общество
Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря
Дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 25 декабря Просмотров: 189
Гороскоп на 25 декабря: чего нельзя делать накануне солнечного затмения
Гороскоп на 25 декабря: чего нельзя делать накануне солнечного затмения
 Просмотров: 1197
В Карпатах провели праздничный маскарад
В Карпатах провели праздничный маскарад
 Просмотров: 162
Как живут в украинской общине бывших бездомных
Как живут в украинской общине бывших бездомных
12
 Просмотров: 1413
В Симферополе продают елки из Ивано-Франковской области
В Симферополе продают елки из Ивано-Франковской области 1 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
9
Украинцы выбрали политика года
5
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
4
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
3
Судья КСУ Мельник подал в отставку
Голосов: 47756
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua