Украинцы попросили ФБР помочь в расследовании кибератак на "Квартал 95"

По сообщению американских экспертов, российские военные хакеры пытались взломать сайты украинской газодобывающей компании Burisma. Она фигурирует в расследование объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
Об атаке сообщила американская компания по кибербезопасности Area 1 Security. В МВД на это отреагировали открытием производства.
"Недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности" Burisma Holdings "и студии" Квартал 95 ", для похищения персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ ", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины начали уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров. Устанавливают причастных к кибератакам.
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В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area 1 Security с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.
Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой приглашены представители ФБР.
Российские военные хакеры пытались взломать сайты компании Burisma в момент процесса объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. А также сайты ряда других украинских компаний, среди которых и "Квартал 95". Об этом сообщила NYT.
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