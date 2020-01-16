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четверг, 16 января 2020 16:54

Украинцы попросили ФБР помочь в расследовании кибератак на "Квартал 95"

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Украинцы попросили ФБР помочь в расследовании кибератак на &quot;Квартал 95&quot;
МВД попросило ФБР помочь выследить организаторов кибератаки на "Квартал 95". Фото: provid.org

По сообщению американских экспертов, российские военные хакеры пытались взломать сайты украинской газодобывающей компании Burisma. Она фигурирует в расследование объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

Об атаке сообщила американская компания по кибербезопасности Area 1 Security. В МВД на это отреагировали открытием производства.

"Недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности" Burisma Holdings "и студии" Квартал 95 ", для похищения персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ ", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины начали уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров. Устанавливают причастных к кибератакам.

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В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area 1 Security с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой приглашены представители ФБР.

Российские военные хакеры пытались взломать сайты компании Burisma в момент процесса объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. А также сайты ряда других украинских компаний, среди которых и "Квартал 95". Об этом сообщила NYT.

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