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четверг, 14 января 2021 23:56

Украинцы получают вакцины от Covid-19 уже в феврале, хотя ни одна не прошла третью фазу испытаний - МОЗ

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Украинцы получают вакцины от Covid-19 уже в феврале, хотя ни одна не прошла третью фазу испытаний - МОЗ
Вакцинация украинцев начнется уже в феврале. Фото: Reuters

Вакцинация украинцев от Covid-19 начнется в первом квартале этого года.

Ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предполагает массовые исследование действия препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Вакцины в мире сейчас "применяют в экстренном порядке".

"Мы сразу говорили, что начнем в феврале или марте 2021 года. Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть. Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тыс. доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию", — сказал он.

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Напомним, вакцину для Украины, возможно, будут закупать через международного посредника, а не госпредприятие "Медзакупки Украины".

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