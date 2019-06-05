Украинцы отмечают Вознесение Господне: приметы и правила праздника

Утренняя роса в этот день исцеляет Фото: theworldnews

6 июня православные христиане отмечают Вознесение Господне. Есть немало примет и запретов, которых издавна придерживаются в этот день.

Утренняя роса в этот день исцеляет. Пройдя босиком, можно избавиться от болезней, пишет OBOZREVATEL.

Если на Вознесение пришла жара, значит можно купаться в любых водоемах и не бояться простудиться. Холод и дождь означают, что урожай будет плохим, домашний скот будет болеть. Плохая погода предвещала дожди в течение 6 недель.

Солнечный день означал для земледельцев, что благоприятно сеять злаки - урожай будет хорошим. Славяне верили, что куриное яйцо, снесенное в этот день, будет оберегать дом. Для этого его оставляли на чердаке.

Тяжелая работа запрещалась. Нельзя было убирать, стирать, готовить, гладить одежду, шить или вязать. Работы на огороде нужно было приостановить.

Ссориться, сквернословить и злиться также нельзя. Нужно полностью успокоиться и посвятить время Богу.

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"Христос Воскрес!" говорить запрещено. Пасхальный период уже завершился, из храмов выносят Плащаницу - ткань с изображением тела Христа в гробу. В праздник нужно подать милостыню просящим, или помогать, если кто-то нуждается.

Запрещено в этот день употреблять алкоголь, курить, заниматься обжорством и сексом, а также чрезмерно веселиться.

30 мая христиане западного обряда отмечают Вознесение Господне.