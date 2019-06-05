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четверг, 06 июня 2019 07:08

Украинцы отмечают Вознесение Господне. Что это за праздник и какие существуют обычаи

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Украинцы отмечают Вознесение Господне. Что это за праздник и какие существуют обычаи
Утренняя роса в этот день исцеляет Фото: DW

6 июня православные христиане отмечают Вознесение Господне. Праздник относится к числу двенадцати самых больших в церковном году и непосредственно связан с праздником Воскресения Иисуса Христа. Отмечается он на сороковой день после Пасхи.

Согласно текстам Нового Завета, Вознесение Господне - день, когда Иисус Христос вознесся на Небо и воссел "одесную Отца". Иисус Христос явился своим ученикам в Иерусалиме и велел ждать пришествия Святого Духа. Он поднялся с учениками на гору Елеонскую, где последний раз благословил их и вознесся.

В Святом Писании рассказывается, что Иисус Христос в последний раз сказал своим ученикам: "Мир вам!", А потом дал последний приказ: "Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их, сохраняйте все то, что я повелел вам, и я с вами во все дни до скончания века".

В источниках трех первых веков не упоминается об этом празднике. Знатоки обряда придерживаются мнения, что тогда его отмечали вместе с праздником Сошествия Святого Духа. В IV веке Вознесение Господне становится общеизвестным праздником: историк Сократ называет его "всенародным". В IV веке равноапостольная царица Елена в честь этого праздника на месте Христова Вознесения свела храм.

Есть немало примет и запретов, которых издавна придерживаются в этот день

Утренняя роса в этот день исцеляет. Пройдя босиком, можно избавиться от болезней, пишет OBOZREVATEL.

Если на Вознесение пришла жара, значит, можно купаться в любых водоемах и не бояться простудиться. Холод и дождь означают, что урожай будет плохим, домашний скот будет болеть. Плохая погода предвещала дожди в течение 6 недель.

Солнечный день означал для земледельцев, что благоприятно сеять злаки - урожай будет хорошим. Славяне верили, что куриное яйцо, снесенное в этот день, будет оберегать дом. Для этого его оставляли на чердаке.

Тяжелая работа запрещалась. Нельзя было убирать, стирать, готовить, гладить одежду, шить или вязать. Работы на огороде нужно было приостановить.

Ссориться, сквернословить и злиться также нельзя. Нужно полностью успокоиться и посвятить время Богу.

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"Христос Воскрес!" говорить запрещено. Пасхальный период уже завершился, из храмов выносят Плащаницу - ткань с изображением тела Христа в гробу. В праздник нужно подать милостыню просящим, или помогать, если кто-то нуждается.

Запрещено в этот день употреблять алкоголь, курить, заниматься обжорством и сексом, а также чрезмерно веселиться.

30 мая христиане западного обряда отмечают Вознесение Господне.

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Дата
06
июня

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