Украинцы определились с главным событием года

Освобождение моряков и политзаключенных оказалось на первом месте в рейтинге "главное событие года". ФОТО: antikor.com.ua

Главным событием года большинство опрошенных украинцев считают освобождение из русского плена захваченных в Керченском проливе украинских моряков и других политзаключенных.

Первое место в соответствующем рейтинге этому событию отдали 48% респондентов, сообщает Интерфакс.

Второй место по значимости для украинцев заняли выборы президента: важнейшим событием их назвали 44% опрошенных. На 3-м месте оказалось возобновление переговоров в "нормандском формате". За это событие проголосовали 21% респондентов.

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Провела опрос социологическая группа "Рейтинг" в период с 13 по 17 декабря 2019 года. Всего участие в нем приняли 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет. Происходило все в формате формализованного личного интервью (face to face).

Украинцы выбрали политика года. Соответствующий опрос проведен был по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Участие в нем приняли 2,5 тысяч респондентов.