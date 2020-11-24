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вторник, 24 ноября 2020 13:54

Украинцы оценили слова и действия Зеленского

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Автор: Центр Разумкова
 

Украинцы дали отрицательные оценки заявлениям и действиям президента Владимира Зеленского, касающимся экономической ситуации и состояния борьбы с коррупцией.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

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37,1% украинцев поддерживают заявления и действия по установлению мира на Донбассе, негативно относятся 41,9% респондентов.

35,1% опрошенных поддерживают заявления президента о международной политики, недовольные - 35,9%.

50,5% респондентов недовольны действиями и заявлениями президента в сфере экономики, поддерживают 26,6% украинцев.

55,8% украинцев негативно относятся к заявлениям и действиям в борьбе с коррупцией, лишь 22,4% опрошенных довольны.

Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова 16-22 октября 2020 по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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