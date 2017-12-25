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понедельник, 25 декабря 2017 23:57

Украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

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Украинцы могут ездить без виз в еще одну страну
Еще одна страна предоставила украинцам безвиз. Фото: Факты

Кабмин согласовал с Правительством Антигуа и Барбуды взаимную отмену визового режима.

Таким образом украинские власти сделало ещё один шаг на пути к либерализации режима поездок украинцев за пределы государства, информирует издание infoport.live.

Теперь жители Украины, Антигуа и Барбуды, которые пользуются действительными проездными документами, имеют возможность посещать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории вышеперечисленных стран на протяжении срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

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За полгода с начала действия безвизового режима со странами ЕС 355 тыс. украинцев воспользовались преимуществами упрощенной системы. Из них 128 тыс. использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тыс. - автомобили и поезда, а незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска.

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