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воскресенье, 15 декабря 2019 01:38

Украинцы лидируют по количеству мигрантов в Финляндии

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Украинцы лидируют по количеству мигрантов в Финляндии
Украинцы - самая большая группа трудовых мигрантов в Финляндии.

Украинцы - самая большая группа трудовых мигрантов в Финляндии.

Два года назад украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов. В прошлом году из Украины на работу в Финляндию приехали 1800 человек, из Эстонии - 1200, сообщает Yle.

Также украинцы работают в компаниях, которые находятся за пределами Финляндии, однако выполнять работу их отправляют именно в эту страну.

Назвать точное количество трудовых мигрантов из Украины очень сложно, поскольку Иммиграционная служба не отслеживает прибытия работников для компаний, которые не зарегистрированы в Финляндии.

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За последние четыре года в страну прибыло более 100 000 рабочих из разных стран.

В Польше работают почти 900 тыс. украинских работников. В Эстонии в настоящий момент, по данным различных источников, находятся около 30 тыс. украинцев.

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