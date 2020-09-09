Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1386
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 954
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 387
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1458
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1656
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
3
3
3
11
7
&quot;Неизолированные&quot; - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Видео
Все видео
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1584
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 639
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9945
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 99
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 18:47

Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию

  Комментировать
Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию
1 октября стартует осенний призыв. Фото: mil.gov.ua

Вскоре, с 1 октября, в Украине стартует осенний призыв 2020 года. Продлится до 31 декабря.

В Минобороны заявили, что коронавирус не станет причиной отмены сборов молодых украинцев.

Призвать на службу будут ребят в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от несения военной службы в воинской части. Юноши с образованием магистра или бакалавра будут служить 12 месяцев, а юные украинцы без образования - 18 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали РФ прекратить призыв жителей Крыма в свою армию

Кроме того, в Генштабе анонсировали улучшения контрактной армии и сокращение количества призывников. Уже в 2020 году в украинской армии присоединились 25 тыс. контрактников.

Весенний призыв 2020 перенесли в сроках на месяц позже. Вместо апреля-июня он будет проходить в мае-июле.В то же время не изменилась численность юношей, которых планируют призвать на срочную военную службу. Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований будет призвано 16 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9 тысяч, Нацгвардии - 5 460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Блохин забил лучший гол в истории украинского футбола

29-летний мужчина исчез у пекарни

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 32796
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 15975
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 12330
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 12159
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7596
Общество
Вспышка Covid-19: сообщили, сколько учеников Киевщины учатся дистанционно
Вспышка Covid-19: сообщили, сколько учеников Киевщины учатся дистанционно Просмотров: 72
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
"Неизолированные" - в Киеве сняли фильм о бездомных в условиях пандемии
3
 Просмотров: 72
Украинцы покупают справки с отрицательным тестом на Covid-19 для выезда за границу
Украинцы покупают справки с отрицательным тестом на Covid-19 для выезда за границу Просмотров: 252
Кабмин разрешил использовать электронный паспорт для полетов по Украине
Кабмин разрешил использовать электронный паспорт для полетов по Украине Просмотров: 36
"Не ползала и не ходила" - родители малышки просят помощи
"Не ползала и не ходила" - родители малышки просят помощи
 Просмотров: 9
Больше всего комментируют
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
Голосов: 53122
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua