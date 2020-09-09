Украинцы готовятся к осеннему призыву: кого заберут в армию

1 октября стартует осенний призыв. Фото: mil.gov.ua

Вскоре, с 1 октября, в Украине стартует осенний призыв 2020 года. Продлится до 31 декабря.

В Минобороны заявили, что коронавирус не станет причиной отмены сборов молодых украинцев.

Призвать на службу будут ребят в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от несения военной службы в воинской части. Юноши с образованием магистра или бакалавра будут служить 12 месяцев, а юные украинцы без образования - 18 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали РФ прекратить призыв жителей Крыма в свою армию

Кроме того, в Генштабе анонсировали улучшения контрактной армии и сокращение количества призывников. Уже в 2020 году в украинской армии присоединились 25 тыс. контрактников.

Весенний призыв 2020 перенесли в сроках на месяц позже. Вместо апреля-июня он будет проходить в мае-июле.В то же время не изменилась численность юношей, которых планируют призвать на срочную военную службу. Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и других военных формирований будет призвано 16 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9 тысяч, Нацгвардии - 5 460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.