"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверена, что украинцы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация. Фото: storage1b.censor.net

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что украинцы понимают русский только потому, что были под большевистской оккупацией. Иначе на нем бы не говорили и не понимали.

"Как я научилась говорить по-русски? Никак. В семье мы общались на украинском. В школе - на украинском. В церкви - на украинском. Среди друзей и коллег на украинском или английском. На работе - в основном на английском. Это норма для украинской диаспоры в Америке. Для большинства украинцев в Украине - фантастика", - отметила Супрун на странице в Facebook.

По мнению чиновника, "русский язык имеет такие мощные позиции в Украине не потому, что он интуитивно понятен украинцам, а потому, что когда-то украинцы были оккупированы режимом, который выбрал себе русский официальным".

"Не надо называть запрос на восстановление исторической справедливости очередным "мовосрачем". Если бы Украину не окупировали большевики, - мы бы сейчас не понимали русского так же, как поляки или немцы. Впрочем, произошло иначе. Двуязычие Украины - это кровавая история завоевания, репрессий, геноцидов, ассимиляции и дискриминации", - акцентировала Супрун.

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"Смеяться с россиян в Европе, когда те ссорятся с официантами, которые не понимают русского, - это ок. В то же время в Киеве воспринимают за грубость или высокомерие просьбу перейти на украинский", - написала она.

И.о. министра надеется, что в Раде проголосуют в первом чтении законопроект 5670-д и обеспечат его принятие.

"Это очень поможет в культурной войне с Россией, которая длится веками, и даст возможность восстановить историческую справедливость", - подчеркнула Супрун.

Письмо в поддержку законопроекта №5556 "О языках в Украине" подписали 149 выдающихся ученых, общественных деятелей, писателей и художников. Отправили его в Верховную Раду, где 4 октября будут рассматривать проекты языкового закона.