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пятница, 12 февраля 2021 12:18

Украинцы больше всего в мире недовольны властью через борьбу с эпидемией

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Украина заняла 1-е место по уровню недовольства населения действиями власти в вопросе борьбы с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International.

Недовольны правительством оказались 77% украинцев. В среднем недовольны действиями власти и мире 42%, довольны - 54%.

Автор: Gallup International
 

Прошедшие 3 опроса показали, что люди одобряли действия правительств по борьбе с коронакризисом. Но в конце 2020 года доверие к власти ослабилось.

"Граждани США, Европы и Латинской Америки, наоборот, наиболее критически относятся к тому, как их правительства решают проблемы, связанные с распространением коронавируса. Недовольство правительством особенно высоко с точки зрения управления коронакризисом в Украине - 77 процентов, Боснии и Герцеговине, США, Испании, Великобритании - там более 2 третей респондентов сообщают о недовольстве своим правительством", - отмечают социологи.

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Всего было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены собеседование с представительной выборке из примерно 1 тыс. мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

51% украинцев убеждены, что опасности от коронавируса преувеличены.

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