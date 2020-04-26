Украинцы больше месяца не могут вернуться из ОАЭ: подробности

Украинцы застряли в ОАЭ. Фото: 112 Украина

350 украинцев уже больше месяца не могут вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов из-за того, что Госавиаслужба не дает согласия на полеты рейсов для эвакуации.

Как отмечается, еще 28 марта должен был состояться первый вылет МАУ из Дубая. Тогда люди заплатили по 400$ за билеты, но рейс отменили. Об этом украинцы рассказали Telegram-канала Pavlovsky News.

Позже местные авиакомпании FlyDubai и Air Arabia смогли организовать возвращение украинцев на родину и продали им билеты по 900 долларов. Вылет должен был состоится 25 апреля, но Госавиаслужба в последний момент отказалась принимать рейс.

Люди жалуются, что у них уже не осталось денег на еду и аренду жилья. Журналисты передали информацию о проблеме председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова, который пообещал проинформировать министра иностранных дел.

26 апреля по состоянию на 9:00 в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев Covid-19. Из них 209 летальных 840 пациентов выздоровели.



