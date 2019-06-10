Украинцы 12 часов не могут вылететь в Египет

Из-за поломки самолета рейс в Египет переносили несколько раз. Фото: Tochka.net

Украинцы не могут вылететь из аэропорта Борисполь в Египет более 12 ч. Из-за поломки самолета рейс PQ 7001 Киев-Хургада, запланированный на 00:05, переносили несколько раз.

На горячей линии аэропорта сообщили, что время вылета устанавливает авиакомпания. В данном случае - SkyUp, пишет УНН.

Пассажиры говорят, что им пообещали подать аэробус буковинских авиалиний с вылетом в 1:00.

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В Борисполе подтвердили наличие рейса BQ 7001 в Хургаду авиаперевозчиком Bukovyna Airlines. Но не могут гарантировать, что людей с рейса SkyUp пересадят на этот самолет.

Задержка или отмена долгожданного рейса - это неприятность, с которой может столкнуться каждый турист. Независимо от виновника ситуации, пассажир должен рассчитывать на помощь и комфорт при ожидании. Если рейс задержали, перевозчик обязан предоставить пассажиру информацию о причине форс-мажора. Во-вторых, уделить особое внимание инвалидам и детям без сопровождения. Исключение составляют чартерные рейсы. Здесь проблемы туристов должен решать компания-туроператор.