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четверг, 07 ноября 2019 13:48

Украинцу дали польское гражданство за спасение людей

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Украинцу дали польское гражданство за спасение людей
Украинец бросился спасать людей из машин, которые загорелись из-за столкновения. Фото: dorzeczy.pl

Украинский водитель Андрей Сировацкий получил гражданство Польши за то, что в этом году в июне спасал людей, которие попали в серьезное ДТП вблизи польского Щецина.

Акты о гражданстве украинцу и его семье лично вручил воевода Любуский Владислав Дайчак, пишет газета Do rzeczy.

Украинец раньше жил в Черкассах. В 2016-м поехал зарабатывать деньги в Польшу и забрал к себе семью. Они живут в городе Стшельце-Краеньске Любуского воеводства на западе страны. Мужчина работает водителем в одной из транспортных компаний, а его жена - в салоне красоты.

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В день аварии с фурой и 6 машинами он ехал по трассе А6 в Норвегию. Украинец бросился спасать людей из машин, которые загорелись из-за столкновения. Благодаря этому удалось спасти двух женщин и двух детей. Всего в аварии погибли 6 человек, 16 получили различные травмы.

"Взял огнетушитель и пошел к автомобилю. Внутри были две женщины и двое детей. Женщины были пристегнуты ремнями безопасности, но все же удалось достать их через окно. К счастью, я не был сам, кто-то еще помогал. Вытащили тоже водителя фуры. К сожалению, не всех удалось спасти, не хватило времени и возможностей. Не считаю себя героем, просто спасал людей, потому что так надо было", - рассказал Сировацкий.

Украинец Андрей Сировацький, который помог спасать пострадавших в масштабном ДТП в Польше, получил благодарность от местных властей. Власти также профинансировали Андрею, который вместе с семьей живет в Любуском воеводстве, отдых на море в Польше.

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