Украинцев ждет еще один дождливый день

22 мая погода в западных областях Украины будет прохладной.
Тепло будет оставаться на остальной территории Украины, но дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.
Везде пройдут дожди, но наиболее интенсивные - на Закарпатье днем и на юго-востоке страны.
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На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди.
Температура ночью 10-15°, днем 19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье - 15-20°.
В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 мая самая высокая температура днем была +32° 2007-го, самая низкая ночью -1,7° - 1917-го.
В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.
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