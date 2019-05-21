Украинцев ждет еще один дождливый день

Везде пройдут дожди, но наиболее интенсивные - в Закарпатье. Фото: tvoemisto.tv

22 мая погода в западных областях Украины будет прохладной.

Тепло будет оставаться на остальной территории Украины, но дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр.

Везде пройдут дожди, но наиболее интенсивные - на Закарпатье днем ​ и на юго-востоке страны.

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На большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​в Приазовье, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами значительные дожди.

Температура ночью 10-15°, днем ​​19-25°, на Закарпатье и Прикарпатье - 15-20°.

В Киеве - ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 мая самая высокая температура днем ​​была +32° 2007-го, самая низкая ночью -1,7° - 1917-го.

В Киеве во вторник температура воздуха снизится до +22, +23 градусов, ветер будет порывистым. Есть вероятность дождя с грозой.