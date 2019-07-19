Украинцев ждет дождливая неделя

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса
Просмотров: 45
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1602
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 936
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2277
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 720
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1053
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 765
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 765
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
6
15
5
4
14
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
&quot;Высокая влажность - стрелки идут медленнее&quot; - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Показали испытания украинской патрульного катера
Показали испытания украинской патрульного катера
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Видео
Все видео
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 765
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1890
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 972
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 369
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 14:12

Украинцев ждет дождливая неделя

  Комментировать
Украинцев ждет дождливая неделя
На большей части территории Украины кратковременные дожди, грозы. ФОТО: Вести Приднепровья

В течение следующей недели в Украине будут дожди.

"На большей части территории Украины кратковременные дожди, грозы", - сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 12-18°. На берегу морей ночи останутся теплыми, около 21°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали катастрофические последствия рекордно высокой температуры

Днем потеплеет до 22-28°, на юге до 30°.

"Температура 22 июля в западных и северных областях 21-26°. В Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°. 23-24 июля ночью 12-18°, на побережье морей до 21°, днем 19-25°. На юге и востоке страны 23-29°", - говорят синоптики.

В Украине температура воздуха 20-21 июля повысится. На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27+32°C.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев ждет дождливая неделя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Американские космонавты приблизились к Луне

Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом

Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады

В московской тюрьме умер украинский политик

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 294644
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 38197
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 35838
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 23250
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 17320
Общество
"Нужно защищать суверенитет" - Венгрия вновь претендует на украинские земли
"Нужно защищать суверенитет" - Венгрия вновь претендует на украинские земли
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для жителей Донбасса
 Просмотров: 45
Украинцы рассказали, каких изменений хотят после выборов
Украинцы рассказали, каких изменений хотят после выборов
 Просмотров: 81
Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков
Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков Просмотров: 144
"Быстрые изменения не наступают - и украинцы бросаются в крайности" - самое интересное в свежем номере "Країни"
"Быстрые изменения не наступают - и украинцы бросаются в крайности" - самое интересное в свежем номере "Країни" Просмотров: 90
Больше всего комментируют
12
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
7
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
Голосов: 41731
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua