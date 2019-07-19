Украинцев ждет дождливая неделя

На большей части территории Украины кратковременные дожди, грозы. ФОТО: Вести Приднепровья

В течение следующей недели в Украине будут дожди.

"На большей части территории Украины кратковременные дожди, грозы", - сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 12-18°. На берегу морей ночи останутся теплыми, около 21°.

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Днем потеплеет до 22-28°, на юге до 30°.

"Температура 22 июля в западных и северных областях 21-26°. В Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°. 23-24 июля ночью 12-18°, на побережье морей до 21°, днем 19-25°. На юге и востоке страны 23-29°", - говорят синоптики.

В Украине температура воздуха 20-21 июля повысится. На юге, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27+32°C.