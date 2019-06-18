Украинцев призывают присоединиться к акции "День без полиэтилена"

3 июля Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов. Фото с открытых источников.

Министр экологии Остап Семерак призвал украинцев 3 июля, в Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, присоединиться к акции "День без полиэтилена".

"Это означает, что в этот день вы должны попробовать обойтись без пластиковых пакетов. Им давно есть прекрасные альтернативы в виде екопакетов, бумажных пакетов, сделанных собственноручно сетями, названных в народе "авоськами". На самом деле альтернатив много. Здесь все зависит от вашей фантазии", - написал министр экологии Facebook.

В Минэкологии хотят привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления одноразовых пластиковых изделий, непоправимом загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами и способствовать популяризации доступных экологических решений на замену пластика среди потребителей торговых сетей, супермаркетов и магазинов розничной торговли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Качество воздуха в столице ухудшается

Присоединиться к акции могут все желающие.

"Мы предлагаем попробовать сутки пожить без пластика всем заведениям торговли и услуг, супермаркетам, магазинам, рынкам и т.д., а также украинцев, которые хотят быть ответственными и заботиться об окружающей среде", - написал Семерак.

Из-за непогоды в Украине без электричества осталось более 100 населенных пунктов.