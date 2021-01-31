Украинцев предупредили о суровых морозах

 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 18
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 810
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 207
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1638
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 19737
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 225
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 459
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 126
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4158
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 882
Фото
Все фото
5
5
6
3
6
&quot;Покупатели соревнуются между собой за дома&quot; - украинка о кредите на жилье
"Покупатели соревнуются между собой за дома" - украинка о кредите на жилье
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Бесплатное образование в США: украинка рассказала, как учится на юриста
Бесплатное образование в США: украинка рассказала, как учится на юриста
Гигантский одуванчик с проводов поразил своей реалистичностью
Гигантский одуванчик с проводов поразил своей реалистичностью
Работа в отеле и сбор оливок – переезд в Грецию
Работа в отеле и сбор оливок – переезд в Грецию
Видео
Все видео
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Показали смешное видео, как слонята радовались внезапном снегопаду
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Pornhub будет бороться с экологическим кризисом
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2709
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 459
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1305
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 441
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 306
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
воскресенье, 31 января 2021 04:56

Украинцев предупредили о суровых морозах

  Комментировать
Украинцев предупредили о суровых морозах
Существенного похолодание стоит ожидать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов. Фото: Pixabay

В Украине в первой половине февраля стоит ожидать резкого снижения температуры воздуха.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специализированном ресурсе Gismeteo.

Прогнозируется, что в Киеве выпадет снег, а градусники покажут температуру 18 градусов мороза. Существенного похолодание стоит ожидать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине ожидаются снегопады и гололедица

После этого мороз задержится в столице. 10 февраля температура составит -5 ... -11 градусов, 11 февраля -8 ... -12 градусов, 12 февраля -9 ... -14 градусов.

Украина накрыл мощный циклон. Во многих регионах снег, гололедица и порывистый ветер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев предупредили о суровых морозах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
января

Президент поддержал создание водородной бомбы

Самое читаемое
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 23364
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
12
 4 Просмотров: 19773
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11583
Мужчину похоронили &quot;живьем&quot; год назад: подробности
Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности
4
 Просмотров: 9288
Гороскоп на выходные: кто станет богаче и счастливее
Гороскоп на выходные: кто станет богаче и счастливее
 Просмотров: 9180
Общество
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
 2 Просмотров: 54
МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси
МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси Просмотров: 9
В Китае казнили бывшего главу госкомпании
В Китае казнили бывшего главу госкомпании Просмотров: 117
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше Просмотров: 585
"Покупатели соревнуются между собой за дома" - украинка о кредите на жилье
"Покупатели соревнуются между собой за дома" - украинка о кредите на жилье
5
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
5
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
4
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
3
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
3
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
Голосов: 55033
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть