Украинцев предупредили о суровых морозах

Существенного похолодание стоит ожидать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов. Фото: Pixabay

В Украине в первой половине февраля стоит ожидать резкого снижения температуры воздуха.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специализированном ресурсе Gismeteo.

Прогнозируется, что в Киеве выпадет снег, а градусники покажут температуру 18 градусов мороза. Существенного похолодание стоит ожидать с 5 февраля, а 9 февраля снижение температуры достигнет -18 градусов.

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После этого мороз задержится в столице. 10 февраля температура составит -5 ... -11 градусов, 11 февраля -8 ... -12 градусов, 12 февраля -9 ... -14 градусов.

Украина накрыл мощный циклон. Во многих регионах снег, гололедица и порывистый ветер.