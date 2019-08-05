Украинцев порадовали дополнительными выходными в августе

Украинцы будут дополнительный выходной 26 августа. Фото: suddya.com.ua

В конце августа в украинцы будут отдыхать 3 дня подряд из-за празднования Дня Независимости, который приходится на суботу, 24 августа.

Согласно Кодексу законов о труде, если праздничный или нерабочий день приходится на субботу или на воскресенье, выходной переносится на следующий день.

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Итак, выходной за День Независимости переносится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать 24, 25 и 26 августа.

В августе 2019 украинцы будут иметь 10 выходных. Общее количество рабочих дней - 21. Дополнительный выходной получим в честь государственного праздника Дня Независимости. В этом году 24 августа выпадает на субботу. Поэтому пятница, 23 августа, День Государственного Флага Украины, станет сокращенным рабочим днем.