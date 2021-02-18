Украинцев ожидают две волны вакцинации от Covid-19

Будет вторая волна вакцинации от Covid-19. Фото: Reuters

Через полгода после проведения первой кампании вакцинации от Covid-19 может потребоваться еще одна кампания.

"Важно не столько, когда будет сделана первая прививка. Важно, что нужно очень быстро провести всю кампанию по вакцинации первой волны, поскольку Covid-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет произведена первая прививка, примерно через полгода - девять месяцев, нужно будет сделать вторую вакцинацию. Я имею в виду, второй раз вакцинировать, чтобы не заболеть", - считает министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Напомним, недавно Степанов уточнил новые даты старта вакцинации от Covid-19.