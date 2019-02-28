Украинцев не пускают в Венгрию из-за саботажа таможенников

Автор: mukachevo.net Венгерские таможенники не пускают украинцев через границу

На КПП Лужники-Берегшурань приостановлено движение автомобилей в сторону Венгрии. Причиной стал саботаж венгерских таможенников.

Очередь из автомобилей практически не двигается с пяти часов утра. На границе образовалась огромная пробка. Водители считают, что это сознательный протест из-за сцепоперации против таможенников.

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"Венгерские таможенники делают это вполне сознательно. Не обращают внимания даже на просьбы тех, кому срочно нужно пересечь границу, например, поехать в больницу", - рассказывает один из водителей.

Сейчас пересечь границу с Венгрией возможно только пешком. Это может занять около двух часов.

Тем временем в Мукачевском пограничном отряде сообщили, что пункт пропуска на украинской стороне работает в штатном режиме.

В Венгрии начались массовые задержания таможенников, которые работали на пропускных пунктах "Лужники-Берегшурань" и "Косино-Барабаш" на границе с Украиной.