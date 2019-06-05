В Украине 6 июня пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

В центральных и западных областях местами град и шквалы, температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °, пишет Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Автор: ukrinform.ua Ukrayintsyam slid ochikuvaty na speku, hrad i hrozy 52/500 Украинцам следует ожидать жару, град и грозы

"В большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, лишь на Сумщине, Харьковщине и Луганщине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем 24-29 °, в восточной части 30-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра также пройдут местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 16-18 °, днем 26-28°, на Киевщине ночью 14-19°, днем 24-29°.

7-8 июня, в западных, 7 июня и в Одесской и большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°.

На Киевщине 7-8 июня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Автор: ukrinform.ua Ukrayintsyam slid ochikuvaty na speku, hrad i hrozy 52/500 Украинцам следует ожидать жару, град и грозы

Автор: ukrinform.ua Ukrayintsyam slid ochikuvaty na speku, hrad i hrozy 52/500 Украинцам следует ожидать жару, град и грозы

9-10 июня синоптики прогнозируют в западных областях кратковременные грозовые дожди, в восточной части без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-20°, днем 26-32°, на западе страны 23-28°.

Автор: ukrinform.ua Ukrayintsyam slid ochikuvaty na speku, hrad i hrozy 52/500 Украинцам следует ожидать жару, град и грозы

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В столичном регионе 9-10 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

Автор: ukrinform.ua Ukrayintsyam slid ochikuvaty na speku, hrad i hrozy 52/500 Украинцам следует ожидать жару, град и грозы





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Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30 Прохладой и дождем начнется июнь 2019-го в Украине.Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что потепление стоит ожидать в конце месяца, пишут 24 Новини.Уже в середине первого месяца лета придет настоящая жара, а столбики термометров поднимутся до +30