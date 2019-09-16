Украинцам раскроют декларации должностных лиц военной прокуратуры

Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника. Фото: УНИАН

16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил конфиденциальность данных о состоянии должностных лиц военной прокуратуры.

Постановление принял в марте 2017 его предшественник Анатолий Матиос, говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Тогда скрыли 200 деклараций чиновников.

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"Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - отметили в Генпрокуратуре.

Новоназначенный главный военный прокурор Виктор Чумак говорит, что появился шанс изменить всю систему. Об этом он написал в Facebook.