Украинцам обещают облачную сухую погоду

В Украине 18 декабря будет облачно, но сухо. Фото: pixabay.com

В Украине сегодня, 18 декабря, будет облачно, но сухо.

На востоке страны ожидается от -1 до +2 градусов выше нуля. В северных областях - от -1 до +1 градуса тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Ужгороде - воздух прогреется до 6 градусов.

В южных областях температура воздуха будет в пределах от 0 до 5 градусов с отметкой плюс.

В новогоднюю ночь погода в Украине не будет морозной. Ожидается мокрый снег или снег с дождем, который превратится в гололед в центральных, северных и северо-восточных областях.