Украинцам будут бесплатно предоставлять 27 пакетов медицинских услуг

Украинцам будут оказывать медуслуги. Фото: МЗ

В 2020 году жители Украины смогут бесплатно воспользоваться 27 пакетами медицинских услуг.

В Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь, сообщается на сайте Национальной службы здоровья.

Данную программу, на которую выделено 72 миллиарда гривен, правительство обещает запустить в полном объеме с 1 апреля.

Полный список медицинских услуг:

Маммография молочных желез

Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях

Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций

Медицинская помощь при остром мозговом инсульте

Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда

Медицинская помощь при родах

Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей

Психиатрическая помощь взрослым и детям

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии

Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

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В Минздраве анонсировали введение программы медгарантий в полном объеме, которая заработает в Украине с 1 апреля 2020 года. По программе выделено пять приоритетных направлений - лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.