Украинцам будут бесплатно предоставлять 27 пакетов медицинских услуг

В 2020 году жители Украины смогут бесплатно воспользоваться 27 пакетами медицинских услуг.
В Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь, сообщается на сайте Национальной службы здоровья.
Данную программу, на которую выделено 72 миллиарда гривен, правительство обещает запустить в полном объеме с 1 апреля.
Полный список медицинских услуг:
Маммография молочных желез
Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях
Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях
Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций
Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
Медицинская помощь при родах
Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
Психиатрическая помощь взрослым и детям
Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом
Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека
Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии
Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни
Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата
Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
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В Минздраве анонсировали введение программы медгарантий в полном объеме, которая заработает в Украине с 1 апреля 2020 года. По программе выделено пять приоритетных направлений - лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.
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