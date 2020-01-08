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среда, 08 января 2020 22:43

Украина запретила полеты самолетов и над Ираком

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Украина запретила полеты самолетов и над Ираком
Запрет начнет действовать с 9-го января. Фото: Rubryka.com

После катастрофы самолета МАУ возле Тегерана Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака.

Запрет на полеты вступает в силу с полуночи 9 января 2020. Об этом сообщил премьер-министра Алексей Гончарук в Facebook.

"Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9-го января 2020 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов МАУ.

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"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранским времени (около 4:30 по киевскому времени) 8 января после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все погибли.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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