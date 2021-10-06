4 октября Украина заняла четвертое место в мире и второе в Европе по уровню смертности. Фото: Pexels

4 октября Украина заняла четвертое место в рейтинге суточной смертности от коронавируса

Всего в мире тогда обнаружили 410 268 больных Covid-19, сообщает Worldometers.

В США обнаружили 94 811 случаев, в Великобритании - 33 869, в Турции - 29 802.

В России - 25110 случаев, в Бразилии - 20 528.

Украина с 9846 случаями на 10 месте в мире между Таиландом и Филиппинами. В Европе Украина на четвертом месте.

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7469 людей в мире за сутки умерли. В Украине 317 умерших. Это четвертое место в мире и второе в Европе.

Пик заболеваемости коронавирус для Украины еще впереди. Украина находится внутри волны. Увеличение количества больных ожидается на конец октября, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Офисе президента.