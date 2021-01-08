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пятница, 08 января 2021 10:10

Украина заняла 11 место по количеству новых случаев COVID-19

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Украина заняла 11 место по количеству новых случаев COVID-19
В мире с коронавирусом борются 23 млн. Человек. Фото: pixabay.com

По состоянию на 7 январе в мире за сутки диагностировали рекордные 820 000 новых заражений

COVID-19. Умерло 14670 ковид-больных.

Об этом повидмоляе WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия. Украина сейчас на одиннадцатом месте.

Всего в мире диагностировано 88 млн. Случаев заражения коронавируса. 63000000 больных вылечились, 1906693 пациентов с COVID-19 умерли.

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Продолжают бороться с болезнью более 23 млн. человек.

Япония планирует объявить режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

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