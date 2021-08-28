Украина зальет дождями

Дожди пройдут во многих регионах страны. Фото: Pixabay

29 августа ночью на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в западных, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, температура ночью 9-14°, днем ​​17-22°. На остальной территории без осадков, лишь на Киевщине днем ​​местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем ​​28-33° (в Киевской и Черниговской областях ночью 10-15°, днем ​​22-27°) ", - говорится в прогнозе на 29 августа.

30 августа, в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы (в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди); на остальной территории без осадков. 31 августа ночью в центральных и северных областях умеренные, местами значительные дожди; днем на Левобережье и местами в западных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем ​​17-22°; на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 23°, днем ​​30 августа 29-34°, 31 августа 25-30° (в северных областях 30 августа 23-28°, 31 августа 18-23°). В Карпатах дожди, лишь ночью 31 августа без осадков; температура ночью 3-8°, днем ​​11-16°.

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1 сентября в западных, северных и восточных областях небольшие, на Прикарпатье и Закарпатье умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков; 2 сентября в Украине небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 8-14°, на остальной территории 11-17°; днем 20-26° (1 сентября на юге и востоке до 30°), в западных 2 сентября и в северных, а также большинстве центральных областей 16-22°.

В Киеве и области 29 августа переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​22-27°. 30-31 августа ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​30 августа и ночью 31 августа местами значительные дожди (днем 31 августа без осадков). Температура ночью 13-18°, днем 30 августа 23-28°, 31 августа 18-23°. 1- 2 сентября ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°; днем 1 сентября 20-25°, 2 сентября 17-22°.

В сентябре ожидается теплая погода с дождями в пределах нормы. Средняя температура в первый месяц осени предполагается в пределах +14...18°С. В Карпатах будет +11...12°С. Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается в пределах +33...38°С, а в горных районах +24...32°С.