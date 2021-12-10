Украина закупила дроны с тепловизорами для охраны границ

Госпогранслужба закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границу с воздуха.

Их общая стоимость составила почти 50 млн грн, сообщает пресс-служба МВД.

"Администрация Государственной пограничной службы получила восемь комплексов, в состав которых входят 24 дрона. Еще 12 комплексов из 36 дронов планируют получить до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Новые аппараты включают самое современное мониторинговое оборудование. В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системой распознавания помех. В комплексы также входят пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионные камеры и лазерные дальномеры.

Для того, чтобы обрабатывать полетную информацию, изучать погодную обстановку и организовывать поисковые операции, комплекс укомплектовали автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Фото: mvs.gov.ua

Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, ведь комплектуются оптическими и тепловизионными камерами.

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