Украина выплатит $12 млн иностранной компании

Верховный суд не поддержал апелляцию на решение Лондонского арбитража о взыскании с Украины более $12 млн в пользу компании JKX Oil&Gas.
"Поскольку апелляция провалилась, JKX теперь подает заявку на выполнение решения", - отметила JKX в сообщении на Лондонской фондовой бирже в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
В компании подчеркнули, что не будут фиксировать в финансовой отчетности любую возможную будущую выгоду в результате этого решения до тех пор, пока не появится дополнительная ясность относительно вероятного успеха этого принудительного исполнения.
Фактически суд подтвердил июльское решение Киевского апелляционного суда о признании и исполнении в Украине решения Лондонского арбитража от 6 февраля 2017 года, отклонив жалобу Министерства юстиции.
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Речь идет о выплате $11,8 млн и процентов в размере Libor + 1% с февраля 2015 по февраль 2017 года и Libor + 2% - после февраля-2017, а также 3 млн евро судебных издержек.
Стоит отметить, что среди акционеров компании JKX Oil&Gas, бизнесмены Игорь Коломойский и Виталий Хомутиник.
В начале 2015 года дочерние украинские и голландские компании JKX инициировали арбитраж против Украины на сумму более 180 млн долл соответствии с Договором присоединения к Энергетической хартии и соглашениями о защите инвестиций между Украиной Великобританией и Нидерландами.
Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче из глубины до 5 км), а затем продолжение действия этой нормы и на 2015 рик.На начале февраля 2017 Лондонский арбитраж отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако принял компенсировать JKX 11800000 долл убытков.
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