Украина выделит деньги на гуманитарную помощь Индии

Выделить планируют 15 млн грн. Фото: pixabay.com

Украина предоставит гуманитарную помощь Индии из-за критической ситуации с пандемией в стране.

Выделить планируют 15 млн грн, опубликовал проект народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Из них 11 млн для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 4 млн - для Национальной гвардии. Эта сумма должна покрыть и расходы, связанные с доставкой помощи.

ДСНС должна закупить гуманитарную помощь и подготовить ее к отправке, а Национальная гвардия - доставить ее.

В Индии 17 мая зафиксировали рекордное количество смертей от последствий заболевания коронавирусом. За сутки в Индии зафиксировали 263 533 больных. Общее количество инфицированных составляет более 25,2 млн. От коронавируса умерли 278 тыс. человек.