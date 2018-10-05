Украина вдвое увеличит мобилизацию офицеров запаса

Украина призовет тысячу офицеров запаса. Фото: Сегодня

Минобороны в ноябре призовет на службу 1 тыс. офицеров запаса, а не 500, как планировалось ранее.

"Издан приказ № 495 "О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины 22.05.18 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году". Указанным приказом предусмотрено увеличение офицеров запаса для призыва в 2018 году с 500 человек до 1000 человек. Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года", — говорится в сообщении юридической службы Вооруженных сил Украины в Facebook.

Решение обусловлено нехваткой в боевых воинских частях специалистов дефицитных специальностей. В арсеналах, учебных центрах, на базах, складах и полигонах не хватает инженеров, связистов, психологов и медиков.

Еще одной причиной мобилизации большего числа офицеров — увольнение в декабре 2018 года офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовал осенний призыв в армию: попадут ли новобранцы в зону боевых действий

В понедельник, 1 октября, в Украине стартовал призыв в армию. Продлится он три месяца и завершится 30 декабря.