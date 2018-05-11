Украина в тройке лидеров по распространению смертельной болезни

Украина заняла второе место по распространению смертельной болезни туберкулеза / фото: Радио ТРЕК

Украина вошла в пятерку лидеров стран мира по распространению мультирезистентного (устойчивого к лекарствам - Gazeta.ua) туберкулеза.

Такой рейтинг опубликовала ООН в Twitter.

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"Ежегодно около 30 тыс. украинцев заражаются туберкулезом", - говорится в сообщении.

Согласно официальной статистике, первое место занимает Россия, второе - Украина, после нее Узбекистан, Казахстан и Румыния.

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Украина входит в пятерку стран мира с самым высоким уровнем мультирезистентного (устойчивого к лекарствам) туберкулеза. Ежегодно около 30 тысяч украинцев заражаются туберкулезом. 11 человек, по официальной статистике, ежедневно умирают от туберкулеза. pic.twitter.com/qUbMTPn4TM — ООН (@UnitedNationsRU) 11 мая 2018 г.

В Киеве зарегистрировали случай заболевания ботулизмом у мужчины, который съел вяленую рыбу. Ее приобрел на стихийном рынке на Виноградаре, сообщили в Главном управлении Держпродспоживслужбы столицы.