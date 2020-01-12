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воскресенье, 12 января 2020 14:45

Украина стала одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз

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Украина стала одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз
Украина вошла в топ-3 экспортеров сельхозпродукции Евросоюза. Фото: Укринформ

В 2019 году крупнейшими экспортерами сельхозпродукции в страны Евросоюза стали США, Бразилия и Украина.

Так с ноября 2018 года по октябрь 2019 экспорт сельхозпродукции из США составил 12,3 млрд евро, из Бразилии - 11,7 млрд евро, из Украины - 7,3 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, передает Liga.biz.

В то же время, в 2019 году наиболее стремительным был рост экспорта из Украины - 41%, или 2,1 млрд евро в денежном выражении.

В Министерстве аграрной политики Украины сообщают, что за январь-сентябрь 2019 агроэкспорт составил 15,78 млрд долларов, что на 21,5% или 2,8 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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По итогам III квартала Украина экспортировала рекордные 39,80 млн т зерновых, что на 44% больше показателя 2018 года.

Маслоэкстракционный завод "Потоки" в Днепре разработал новый продукт для животноводства - высокопротеиновый подсолнечный концентрат. Разработчики считают, что такой концентрат вытеснит с рынка соевый шрот, содержащий ГМО.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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