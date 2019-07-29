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понедельник, 29 июля 2019 09:30

Украина собирается закупить оружие в США

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Украина собирается закупить оружие в США
Валерий Чалый уверяет, что уже в 2019 году Украина закупит партию оружия в США. Фото: static.ukrinform.com

Украина работает над контрактом, чтобы закупить большой объем летального оружия в Америке.

В 2019-м этот проект могут реализовать, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мы ожидаем, что уже в этом году реализуем большой проект закупки летального оборонительного оружия", - сказал украинский дипломат.

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Специализацию оружия посол не уточнил. Но отметил, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которого не было еще в 2015-м". Также большую роль для этой закупки сыграли изменения в украинских законах, которые реформировали эту сферу.

"Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь, в США. Почему я говорю "в первую очередь", потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%", - заметил Чалый.

Посол также заверил, что Украина является стратегическим партнером США в сфере обороны и безопасности. Как следствие, такое взаимодействие продлится, независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил соотечественников и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами.

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Дата
29
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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