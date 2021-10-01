Украина построит госграницу с Россией и Беларусью

В течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью. Фото: t.me/mvs_ukraine

Украина в течение 2022-23 годов должна обустроить госграницу с Россией и Беларусью.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время инспекции участка российско-украинской границы в зоне ответственности Луганского пограничного отряда, передает Департамент коммуникации МВД.

Пока обустроен только участок протяженностью более 100 км. Это интеллектуальная граница, требующий минимального вмешательства человека. Система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

"Но мы имеем еще тысячи километров необорудованных границы. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", - отметил Монастырский.

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По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022 года.

Кроме того, МВД сосредоточит внимание на обеспечении хороших условий службы, в частности достойный уровень оплаты для личного состава.

"Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать", - сказал министр.

В свою очередь председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что работы по обустройству границы продолжаются.

"В этом году мы планируем принять в эксплуатацию половину уже окончательно завершенного участка Харьковского пограничного отряда. На следующий год запланировано проведение инженерных работ на участках Сумского и Луганского отрядов, чтобы полностью защитить границу с Россией", - сказал он.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

16 июня 2014-го Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству в одностороннем порядке отгородиться забором от России. Проект "Стена" представил в сентябре тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. 12 сентября правительство выделило первые 100 млн грн. Завершение работ планировалось в 2018 году, но впоследствии неоднократно переносили. Полная стоимость проекта "Стена" изначально оценивалась в 8 млрд грн. Впоследствии цену снизили - до 4 млрд. По состоянию на 2020-й потратили 1,7 млрд грн.