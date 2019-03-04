Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 360
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 2484
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1098
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2043
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1845
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3789
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2394
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1170
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2880
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1926
Фото
Все фото
5
12
7
29
6
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
В центре Полтавы танцами собирали деньги на благотворительность
В центре Полтавы танцами собирали деньги на благотворительность
Как хорошо поздравить с 8 марта: слова и открытки
Как хорошо поздравить с 8 марта: слова и открытки
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Время не лечит, а лишь углубляет чувство потери &quot;, - отец активистки Екатерины Гандзюк написал о дочери
Время не лечит, а лишь углубляет чувство потери ", - отец активистки Екатерины Гандзюк написал о дочери
Видео
Все видео
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Сгорела СТО с автомобилями
Сгорела СТО с автомобилями
Сотни активистов пикетируют дом Гладковского
Сотни активистов пикетируют дом Гладковского
Удалось с третьей попытки: снесли Монумент славы
Удалось с третьей попытки: снесли Монумент славы
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1845
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2394
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1926
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1431
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 171
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
понедельник, 04 марта 2019 18:24

Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира

  Комментировать
Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира
Украина получила высокую оценку за армию. Фото: politeka.net

Украина заняла 39 место в рейтинге влиятельности стран мира.

Рейтинг составила U.S.News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании, сообщает "Голос Америки".

Для рейтинга исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов.

Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влияния, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий Украина получила сравнительно высокий балл именно за армию.

"Украина - страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", - говорится в исследовании.

В рейтинге США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют наибольшую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения. Далее следуют Россия и Китай, которые много тратят на военный комплекс. Германия, Великобритания, Франция и Япония являются экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь. Израиль и Саудовская Аравия занимают 8 и 9 места в рейтинге и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи. Беларусь заняла тридцать пятое место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В рейтинге человеческих свобод Украина обогнала Россию на 37 позиций

"Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией", - говорится в исследовании.

Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года.

Украина заняла семьдесят седьмое место из 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года. Об этом говорится в результатах анализа международной неправительственной организации World Justice Project.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 38200
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 16416
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 15725
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 2 Просмотров: 15543
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 13393
Общество
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
Как живет село вблизи линии огня на Донбассе
5
 Просмотров: 360
Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины
Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины Просмотров: 3573
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
 Просмотров: 117
Почему усилились обстрелы на Донбассе
Почему усилились обстрелы на Донбассе Просмотров: 477
Правый сектор помог отстоять храм ПЦУ
Правый сектор помог отстоять храм ПЦУ 1 Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
7
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
"Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность" - сын жертвы "Новачка" написал Путіну
3
"Жванецкий поставил на себе путинский крест"
Голосов: 35477
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua