Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира

Украина получила высокую оценку за армию. Фото: politeka.net

Украина заняла 39 место в рейтинге влиятельности стран мира.

Рейтинг составила U.S.News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании, сообщает "Голос Америки".

Для рейтинга исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов.

Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влияния, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий Украина получила сравнительно высокий балл именно за армию.

"Украина - страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", - говорится в исследовании.

В рейтинге США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют наибольшую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения. Далее следуют Россия и Китай, которые много тратят на военный комплекс. Германия, Великобритания, Франция и Япония являются экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь. Израиль и Саудовская Аравия занимают 8 и 9 места в рейтинге и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи. Беларусь заняла тридцать пятое место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией.

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"Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией", - говорится в исследовании.

Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года.

Украина заняла семьдесят седьмое место из 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года. Об этом говорится в результатах анализа международной неправительственной организации World Justice Project.