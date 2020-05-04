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понедельник, 04 мая 2020 12:22

Украина получит железобетонный аргумент для продолжения анторосийських санкций

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Украина получит железобетонный аргумент для продолжения анторосийських санкций
Самолет сбили над неподконтрольным Украине Донбассом в 2014 году. Все 298 пассажиров погибли. Фото: Reuters

Основная позиция обвинения по делу сбитого Боїнга МН-17 состоит в том, что самолет принципиально сбила русская армия.

Об этом Gazeta.ua говорит политолог Константин Батозский.

"Она действовала по прямому согласию руководства страны, в том числе верховного главнокомандующего Путина. Личная ответственность тех или иных людей вряд ли может быть полностью доказана в ходе следствия. Но все они будут иметь статус подозреваемых или свидетелей. Их будут вызывать на допросы. Ни один из фигурантов на них, конечно, не поедет и не даст никаких показаний.
Однако имена прямых участников этой трагедии названы. В будущем, когда режим Путина падет, этих людей можно будет привлечь к ответственности. Бурлака это - точно не последний российский высокопоставленный офицер, что всплывет в ходе следствия. Услышим еще много имен. Но главное - на скамье подсудимых должны оказаться министр обороны РФ Шойгу и сам Путин. Именно они являются главными руководителями и идеологами этого преступления", - объясняет эксперт.

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По его словам, западное правосудие никогда не может предоставить 100 процентов гарантии, что человек виновен.

"Вина доказывается с той или иной вероятностью. Россия будет использовать это. Говорить, что нет полного доказательства вины, суд нелегитимен.
Основные подсудимые - Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко - будут признаны виновными. Но никого из них нельзя будет реально наказать, пока они не окажутся за пределами России.
В мировой истории есть похожий прецедент Ливии. Страну так же обвинили в террористическом акте. Это автоматически спровоцировало санкции против этого государства и международную изоляцию. Ее фактически признали спонсором терроризма. С Россией это будет труднее сделать. Но обвинительный приговор станет еще одним железобетонным аргументом для продолжения и усиления санационного давления на РФ. В Кремле это понимают, поэтому сейчас всеми силами пытаются лоббировать снятие санкции". - добавляет эксперт.

Одним из ключевых фигурантов дела о сбитии малайзийского Боинга оказался заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ, генерал-полковник Андрей Бурлака. Заявляют журналисты-расследователи группы Белингкет.

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04
мая

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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